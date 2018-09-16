AK Parti Milletvekili Karacan, Mihalgazi’de panayırı gezdi

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Mihalgazi ilçesinde kurulan panayırı ziyaret etti.



Karacan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, AK Parti İlçe Başkanı Ali Akkar ve teşkilat üyeleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen panayırda vatandaşların yoğun ilgisi arasında stantları gezdi.

Etkinlikten duyduğu memnuniyeti ifade eden Karacan, "Burada hemşehrilerimizin ve esnafımızın bir arada olduğu, keyifli hoş sohbetlerin yapıldığı çok güzel bir atmosfer var. Anadolu insanının özelliklerini yansıtan beyaz örtmeli kadınlarımızda ve esnafımızda samimiyet, güler yüz ve misafirperverlik var." diye konuştu.

Mihalgazili hemşehrileriyle sohbet eden ve fotoğraf çektiren Karacan, daha sonra AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

