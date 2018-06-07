AK Parti Milletvekili Günay tüccar ve sanayilerle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Ticaret Odası'nda (ETO) tüccar ve sanayicilerin beklenti ve taleplerini dinledi.

ETO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Günay, AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Namık Akdoğan ve beraberindeki heyet ile ETO Başkanı Metin Güler'i makamında ziyaret etti.

Günay, ziyaretinde, dövizdeki yükselişin suni olduğunu belirterek, 24 Haziran'dan sonra atılacak adımlarla yılbaşına doğru doların 4 lira seviyesine gerileyeceğini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin bugüne dek çok büyük bir performans sergilediğine değinen Günay, "Gelişmiş ülkelerden bile daha fazla büyüdük. Türkiye'nin son 15 yılda ekonomide gerçekleştirdiği reformlara önümüzdeki dönemde de devam edecek. Mali disiplinden ödün vermeden üretime ve istihdama yönelik atılımlar sürecek. Yeni reformlar ve bilim, teknoloji, inovasyon teşvikleriyle Türkiye hedefine ulaşacak." ifadelerini kullandı.

ETO Başkanı Metin Güler ise özellikle tüccar ve sanayicinin sorunlarının Mecliste dile getirilmesinde gösterdiği katkı için Günay'a teşekkür etti.

TÜLOMSAŞ'ın milli yüksek hızlı tren projesinde devre dışı bırakılmasının şehir adına kayıp olduğunu savunan Güler, TÜLOMSAŞ'ın teknik altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile her türlü projenin üstesinden gelebileceğini dile getirdi.