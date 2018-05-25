AK Parti Milletvekili Dedeoğlu, Develi'de

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, partisinin Develi ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Milletvekili Dedeoğlu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin seçimi kazanamaması durumunda bir çok projenin yerde kalacağını söyledi.

Develi'nin ihtiyaçlarından da bahseden Dedeoğlu, "Biz iki buçuk yıldan beri Ziraat Fakültesi için uğraşıyoruz. Eğer biz bunu güzelce organize edersek en az 1-2 yıl içerisinde üç bin öğrencimiz oluyor. İlahiyat Fakültesi hakikaten Develi'mizin en çok ihtiyacı olan bir iş. Bugün Türkiye'nin kalkınabilmesi için önce maneviyatımızın olması lazım. Bizim de çocuklarımızı böyle güzel yetiştirmemiz lazım ki, bizden sonra gelecek nesil iyi bir ivme kazansın." diye konuştu.