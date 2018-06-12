AK Parti Milletvekili Dedeoğlu, AA'yı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili ve adayı Sami Dedeoğlu, sadece seçim zamanı değil her zaman milletin içinde olduklarını bildirdi.

Dedeoğlu, Anadolu Ajansı Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret ederek, seçim çalışmalarını anlattı.

Ramazan ayı olmasına rağmen seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Dedeoğlu, AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetleri vatandaşlara anlattıklarını ve çok olumlu dönüşler aldıklarını ifade etti.

Dedeoğlu, yoğun bir seçim çalışması içerisinde olmakla birlikte halkla daima iç içe olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaş, sadece seçim zamanı gördüğü milletvekili istemiyor. Biz sadece seçim zamanı değil, her zaman milletimizin içinde olduk. Vatandaşımızın sorunlarını çözebilmek için gayret gösteriyoruz. Gece gündüz demeden vatandaşımızın derdini dinliyoruz. Kayseri genelinde yürütülen projeleri takip ediyoruz. Herhangi bir sorun yaşandığında gerekli kurumlarla irtibat kurarak takibini yapıyoruz. Yeni dönemde de özelikle tarım ve hayvancılık alanında çok önemli projelerimiz olacak. Yöresel ürünlerimizin, ekonomiye daha fazla katkı sağlayabilmesi için çalışmalarımız olacak."