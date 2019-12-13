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AK Parti Milletvekili Çivitcioğlu Çankırı'ya yapılan yatırımları anlattı
ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından bugüne kadar Çankırı'ya yapılan hizmetleri değerlendirdi.Çivitcioğlu, kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Çankırı'ya...
Genel 13.12.2019, 14:57
ÇANKIRI (AA) - AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, 24 Haziran seçimlerinin ardından bugüne kadar Çankırı'ya yapılan hizmetleri değerlendirdi.
Çivitcioğlu, kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Çankırı'ya hizmet etmek için yola çıktıklarını belirtti.
Hiçbir belediyeyi birbirinden ayırma lüksleri bulunmadığını vurgulayan Çivitcioğlu, oy verenin de vermeyenin de milletvekili olduklarını kaydetti.
Bir gazetecinin, bazı internet sitelerinde yer alan hakkındaki iddialarla ilgili sorusu üzerine Çivitcioğlu, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını, iddiaların ispat edilmesi durumunda milletvekilliğini bırakacağını söyledi.
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