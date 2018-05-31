AK Parti Milletvekili Ceylan'dan Beypazarı'na ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Milletvekili ve adayı Nevzat Ceylan, seçim çalışmaları kapsamında Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ı makamında ziyaret eden Ceylan, ardından AK Parti İlçe Başkanlığını, esnaf ve oda başkanlarını ziyaret ederek desteklerini istedi.

Ceylan, AK Parti iktidarının ülkede neleri başardığını herkesin gördüğünü söyledi.

Ülkeyi kaosa sürüklemek için, çeşitli entrikalar düzenlendiğini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"15 Temmuz darbe girişiminde bulunuldu. Ekonomik olarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Birçok girişimlerle Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışanlar asla bunu başaramayacaklar. Türkiye eski Türkiye değil, Türkiye güçlü bir ülke. Hükümetimizin kararlı tutumu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu sayesinde ülkemiz, birçok şeyi bertaraf etmiştir. AK Parti'nin hedefinden en ufak bir şaşma yok, hedefimiz 2023'tür. Bunları sizlerle başaracağız.