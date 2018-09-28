AK Parti Milletvekili Can, vatandaşlarla buluştu

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.

Can, partisinin il başkanlığında düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin 2002'den bu yana badire ve cenderelerden geçtiğini belirterek, bazı iç ve dış çevrelerin ülkenin gelişiminden rahatsız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızın riyasetinde ve aziz milletimizle beraber önemli cendereleri teker teker aştık. Bunlar milletimizin azim ve kararlılığı sayesinde oluyor. AK Parti 2002'de iktidara geldiğinden bugüne kadar bu sıkıntıları ve badireleri aştı. İç siyasette sıkıntılar oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimi, darbe teşebbüsleri, bunların herbirini aştık. Ülkede cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Tabii bunlardan rahatsız olanlar var. Dünya siyasetinde Türkiye'nin kendi siyasetini dış politikada bağımsız bir şekilde paylaşması rahatsız ediyor. Gerek ekonomik anlamda, gerekse siyasi anlamda Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan çevreler var. Taşeron yardımlarıyla başaramadılar, şimdi sınırımızda terör örgütleriyle ilgili silahlandırma faaliyetleri var. Bize parasıyla silah vermedikleri gibi tonlarca silahı yığdılar. Bunlarla başaramadılar. Milletimiz Cumhurbaşkanımız riyasetinde yürümeye devam ediyor. Şimdiyse ekonomik anlamda ciddi derecede spekülasyonlarla Türkiye'ye ders verme niyetindeler. Ama Allah'a hamdolsun Cumhurbaşkanımız riyasetinde bu engeli de aştık, aşmaya da devam ediyoruz."

Can, eski il sağlık müdürü, Yüksek İhtisas Hastanesi eski başhekimi ile bazı doktorların gözaltına alınması ve tutuklanmasına ilişkin de süreci takip ettiklerini belirterek, Yüksek İhtisas Hastanesinde itibar kaybı yaşanmadığını ve 38 personel takviyesi yapıldığını kaydetti.

İl Başkanı Nuh Dağdelen de Delice ilçesinde Orta Anadolu'nun en büyük tuz fabrikası yapılacağını ifade ederek, tesis kurulduğu anda 250 kişiyle çalışmaya başlayacağını vurguladı.