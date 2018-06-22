AK Parti Milletvekili Avcı'dan ziyaretler

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, kentteki ziyaretlerine devam ediyor.

Milletvekili Avcı, AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir Osmangazi Üniversitesine (ESOGÜ) asaleten atanan Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Şenocak, Avcı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avcı ise, ESOGÜ'nün akademik çalışmalarıyla bir eğitim kenti olan Eskişehir ve Türkiye için önemli ve örnek bir üniversite olduğunu belirterek, ESOGÜ'nün Eskişehir'in bundan sonra da önemli bir markası olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Eğitimcinin rozetinin kalem olduğunun altını çizen Avcı, Şenocak'a hediye ettiği kalem hediye etti.

- ES-Ağrılılar Derneğine ziyaret

Milletvekili Avcı, ES-Ağrılılar Derneği ile Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden kente gelen vatandaşları ziyaret etti.

Buluşmaya Ankara merkezli Ağrı Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Nuri Aydemir ve Başkan Yardımcısı Dinçer Ateş de eşlik etti.

Ziyarete ayrıca 8 muhtarla, Eskişehir'de yaşayan yaklaşık 400 Ağrı kökenli vatandaş katıldı.

Avcı ve beraberindekiler, daha sonra Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kentlerden Eskişehir'e gelen vatandaşlarla bir araya geldi.

- Esnafla bir araya geldi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, TEKSAN ve BAKSAN sanayi sitelerindeki esnafla buluştu.

Milletvekili Avcı, burada yaptığı konuşmada, Eskişehir sanayisinin teknik üniversitenin açılmasıyla daha da gelişeceğini belirterek, teknik üniversitenin büyüyen Eskişehir sanayisi için bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı görevini sürdürdüğü dönemde bütün törenleri meslek liselerinde yaptığını anımsatan Avcı, şunları kaydetti:

"Meslek liselerine dikkat çekebilmek, ne kadar önem verdiğimizi gösterebilmek adına her yıl karneleri meslek liselerinde dağıttım. Yine bakanlığım döneminde meslek lisesinde okuyan çocuklarımızın sigortası dahil, Organize Sanayi Meslek Lisesi kurulması ve sizlerle çalışmaları için birçok düzenleme yaptık. Şimdi de büyüyen Eskişehir sanayisinin ihtiyacı olan Teknik Üniversite'yi kuruyoruz ki Eskişehir'imizin sanayisi bir kat daha gelişsin, ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağı ulaşma imkanınız artsın. Türk Dünyası Eğitim Başkentliği de Eskişehir için önemli bir fırsattır. Eskişehir'in 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti ilan edilmesi bir eğitim kenti olan Eskişehir'in ekonomisi için çok önemli. İnşallah desteklerinizle ülkemizdeki bu güven, bu istikrar devam edecek. Huzurumuz, refahımız, ekmeğimiz, aşımız artarak devam edecek."