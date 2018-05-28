AK Parti milletvekili adaylarından MHP seçim merkezine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayları, MHP Kırşehir İl Başkanlığı'nın açtığı seçim iletişim merkezini ziyaret etti.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan ile Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Başkanı Muzaffer Aslan'ın, MHP seçim iletişim merkezine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunduğu ifade edildi.

AK Parti heyetini, MHP İl ve İlçe Yönetimi ile Kırşehir Ülkü Ocakları Yönetiminin karşıladığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyaret esnasında MHP İl Başkanı Arif Kılıç, Cumhur İttifakının gerekçeleri ve amaçları hakkında bilgi verdi. Daha sonra söz alan AK Parti İl Başkanı Muzaffer ASLAN sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek 15 Temmuz ve sonrasında yaşananların ülkenin birliğine, beraberliğine ve bekasına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin birlikteliğinin önemini vurguladı. Sonrasında Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, oluşan ittifaktan memnuniyetini bildirerek tabanları yakın olan iki parti arasında iletişimin devam edeceğini ve belediye olarak her türlü desteğin verileceğini belirtti. Konuşmalardan sonra gerçekleşen sıcak sohbet sonrasında AK Parti heyeti, teşekkür ederek başarılar diledi."







