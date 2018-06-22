AK Parti milletvekili adayı Menekşe'nin Avanos ziyareti

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir milletvekili adayı Yücel Menekşe, Avanos ilçesine bağlı belde ve köyleri ziyaret ederek seçim çalışmalarına devam etti.

Bozca köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Menekşe, pazar günü yapılacak seçimlerin güçlü Türkiye idealinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Menekşe, "İrade, erdem ve cesaret ile Türkiye şahlanacak. 2023 hedeflerimiz için, 2053 ve 2071 vizyonlarımız için vakit Türkiye vakti diyoruz. Vatandaşlarımız, AK Parti iktidarının 16 yıldır yaptıklarının farkında ve daha büyük yatırımlar gerçekleştirileceğini de biliyor. 24 Haziran'dan sonra AK Parti yine hizmetlere kaldığı yerden devam edecektir." diye konuştu.

Ziyaretlerinde seçmenlerin kendilerine desteklerini ilettiklerini aktaran Menekşe, yatırım ve hizmet konusunda hayalleri gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, sandıkta destek beklediklerini dile getirdi.