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AK Parti Milletvekili Açıkgöz yeni yıl ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yeni yılın ilk ziyaretlerini Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek yaptı.AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 2017 yılının son saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesinde...

01 Ocak 2018 Pazartesi 01:45
AK Parti Milletvekili Açıkgöz yeni yıl ziyaretlerinde bulundu
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AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yeni yılın ilk ziyaretlerini Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret ederek yaptı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, 2017 yılının son saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavilerine devam eden hastaları ziyaret ederek sonlandırdı. Milletvekili Açıkgöz burada hastalara acil şifalar temennisinde bulunurken doktorlardan da sağlıkları hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, daha sonra ise merkez karakolunu ziyaret ederek burada görevli polis memurlarının yeni yıllarını kutladı ve polis memurları ile bir süre sohbet etti. Milletvekili Açıkgöz son olarak ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uygulama noktalarını ziyaret ederek görevli askerlere başarılar diledi.

AK Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz’ün ziyaretlerine AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar’da eşlik etti. (COŞ-DK-Y)
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