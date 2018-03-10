AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'ya seslenerek, "Bu kadar mücadele veriyoruz. Türkiye NATO'nun üyesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin, peki Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar." dedi.

Erdoğan, Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Mersin 6. Olağan İl Kongresi’ne katılarak partililere hitap etti.



Dünyada gerçekten insan hakları peşinde olan, gerçekten terörizme karşı samimi duruş sergileyen kim, hangi kuruluş varsa yürüttüğü mücadelede Türkiye'nin yanında olmak zorunda olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şimdi buradan sesleniyorum. Ey NATO neredesin? Bu kadar mücadele veriyoruz. NATO, Türkiye NATO'nun ülkesi değil mi? Neredesin? Afganistan'da NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin. Peki, Suriye'de? Suriye'de NATO üyesi olan ülkeler... Aslında kudretleri yetse kalkacaklar onlar açık net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye'nin dik durduğunu görünce buna cüret edemiyorlar. Ama bizim isteğimiz şuydu. Afganistan'da çağırdın geldik, Somali'ye çağırdın geldik, Balkanlar'a çağırdın geldik. Şimdi de ben çağırıyorum, hadi bakalım Suriye'ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırı olan Türkiye şu an tehdit altında, niye gelmiyorsun? İsim mi açıklayacağım, gel. Adil davranın, adil. Sadece kuru kelamlar bizi doyurmuyor. Bunlara da inanmıyoruz artık. Samimi, dürüst olun. Üzerinize düşen görevi de yerine getirin."

- "Bunların tek amacı coğrafyamızın petrolüdür, gazıdır"

Bu konuda çok dertli olduklarını ifade eden Erdoğan, "Lafa geldiğinde insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayanlar, bölücü örgütün insan hakları ihlalleri karşısında dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Lafa geldiğinde çatışma bölgelerindeki çocukların, kadınların, sivillerin hakları diye ortalığı inletenler, Suriye'de, Irak'ta adeta gözleri görmez kulakları duymaz hale geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bunların derdinin ağızlarından dökülen kelimeler, kavramlar, değerler olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Bunların tek derdi parıltılı ambalajlar içinde kendi çıkarlarını korumak, her şeyi bu uğurda kullanmaktır. Bunların tek amacı coğrafyamızın petrolüdür, gazıdır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarıdır. Bunun için teröristleri dahi kullanmaktan çekinmemişlerdir." diye konuştu.

- "Terör örgütünün yanında yer alan devletler var"

Türkiye'yi yıllarca "DEAŞ'a karşı yeterince mücadele etmemekle" suçlayanların kendi ülkelerinden bu örgüte katılmaya giden on binlerce kişiye hiçbir engel çıkarmadığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendi ülkelerinin pasaportuyla ülkemize gelip buradan başka yerlere gidenlerin hesabını bizden sormaya kalkanlar, şimdi PYD ve YPG'ye katılmak için gelenler konusunda da aynısını yapıyorlar. Suriye'den giden tabutların üzerindeki o paçavralar, terörle mücadele konusundaki riyakarlığın canlı birer ispatıdır. Daha da ötesi her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bizimle konuştuklarında aksini söylüyor olsa da diğer her seviyede alenen ve resmen terör örgütünün yanında yer alan devletler var. Bu vahim durum, dünyamızı, hiçbir ülkenin terör örgütleriyle olan ilişkilerinden dolayı sorgulanamayacağı, yaptırıma tabi tutulamayacağı, tehlikeli bir yere doğru sürüklüyor. Kimsenin şüphesi olmasın bu felaketten en büyük zararı, şu anda terör örgütleriyle 'al takke ver külah' ilişkisi içinde olanlar görecektir."

Bölge devletleri başta olmak üzere siyasi ve ekonomik güçsüz ülkelerin zaten başlarının yeterince sıkıntıda olduğunu belirten Erdoğan, diğer ülkelerin ise bu konularda hem talimsiz hem de dayanıksız olduğunu söyledi.

- "Her imtihan aynı zamanda bir imkandır"

Erdoğan, "En küçük bir hadisenin dahi çok büyük kaosa yol açtığı bu ülkelerin terörün gerçek yüzüyle muhatap olduklarında düşecekleri durumu biz düşünmek dahi istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin hem terör örgütleriyle yürüttüğü amansız mücadeleyi hem de ikaz görevini sonuna kadar sürdüreceğini ifade eden Erdoğan, "Her krizin içinde yeni fırsatlar da vardır, unutmayın. Her imtihan aynı zamanda bir imkandır. Bunu da unutmayın. Biz şimdi bu hazırlıkları devam ettirirken, bölgemizde yaşanan ve şer gibi gözüken hadiselerin kendimiz ve dostlarımız için hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz." dedi.

- "Ümit, Müslüman'ın kılavuzudur"

"Unutmayın gençler, ümit, Müslüman'ın kılavuzudur." diyen Erdoğan, ümit kaybedildiğinde, istikametin de kaybedilme tehlikesi bulunduğunu söyledi.

Ümitli olmak için birçok sebep bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Hamdolsun ülkemiz, siyasi, sosyal, ekonomik her bakımdan sürekli ileri doğru gidiyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte elde edilen yüzde 11 büyüme rekoruna işaret eden Erdoğan, Türkiye'nin dünyada bir numara olduğunu, herkesin arkasından nal topladığını söyledi. Erdoğan, bu yıl da 7-7,5 büyüme beklediklerini belirterek, "İyi gidiyoruz." dedi.

Gençlerden üniversitelerde, liselerde bu konuları anlatmasını isteyen Erdoğan, "'Onlar da biliyordur' demeyin. Bilmiyor olabilirler, anlatacaksınız." şeklinde konuştu.

Dünyadaki ilk 10 yatırımın 6'sının Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Erdoğan, İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kocaeli'deki Osman Gazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Kanal İstanbul, İstanbul'daki 3. Havalimanı'nı hatırlattı.

Erdoğan ilk etabını bu yıl açacakları İstanbul'daki 3. Havalimanı'nın yılda 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

Bütün bunların çalışarak olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Milletimizle el ele kol kola yürek yüreğe büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerliyoruz." dedi.



- "Hepsi kaçtı ama bu ülkenin gerçek evlatları işte burada"

Mersin'de yapılan yatırımlara değinen Erdoğan, "Akdeniz Olimpiyatları'nı başka ülkeler yapamadı ama biz dedik ki; tamam, biz bunu yaparız. Yaptık mı? Yaptık. 27 milyar lira yatırım yaptık, hepsi bunun içinde. Verdiğimiz sözü tuttuk, zamanında bu işleri bitirdik. Mersin'e bu kutlu yürüyüşte en önlerde yer almak yakışır. Onun için 2019'a iyi hazırlanmanızı istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan'ın, "Mersin, ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenlere hak ettikleri dersi vermeye hazır mıyız? Mersin, 2019'da sandıkları patlatmaya hazır mıyız?" diye sorması üzerine, salondaki partililer "Evet" karşılığını verdi.

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" vurgusunda bulunan Erdoğan, "Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka bir devlet tanımıyoruz. Yok böyle bir şey. Bir ara PKK, FETÖ böyle bir gayretin içine girdi. Ne oldu? Pensilvanya'ya kaçtın? Niye kaçtın. Birisi Almanya, birisi bakıyorsun Fransa, birisi bilmem nere. Hepsi kaçtı ama bu millet, bu ülkenin gerçek evlatları işte burada. İnşallah 2023, dünyada ilk 10'a girdiğimiz yıl olacak." değerlendirmesini yaptı.

- Notlar

Kongrenin gerçekleştirildiği salonda "Güçlü gençlik güçlü gelecek, Ele ele kol kola 2019'a" ve "Sen yürüyeceksin Mersin gençliği yürüyecek arkandan" şeklindeki pankartlar dikkati çekti.

Kongreye Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Mehdi Eker, Mahir Ünal, milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, BBP Mersin İl Başkanı Hasan Köse ile HÜDA PAR Mersin İl Başkanı Ercan Fidan da katıldı.

Erdoğan, kongrenin gerçekleştirildiği salondan ayrılırken 105 yaşındaki Fikriye Can ile bir süre sohbet etti ve elini öptü.



(Bitti)