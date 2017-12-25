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AK Parti Konya Milletvekili Usta basın toplantısı düzenledi

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.Usta, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, taşeron düzenlemesinin KHK ile yayımlandığını...

25 Aralık 2017 Pazartesi 13:48
AK Parti Konya Milletvekili Usta basın toplantısı düzenledi
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KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Usta, partisinin Konya İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısında, taşeron düzenlemesinin KHK ile yayımlandığını söyledi.

Düzenlemenin 900 bin kişiyi kapsadığını ifade eden Usta, emekçilerin hakkının zayi olmayacağını belirtti.

Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklamalarından sonra İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanarak ortak bir karar aldığını dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Bunun neticesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 ülkenin destek verdiği oylama neticesinde Trump'ın açıklamaları kabul edilmedi. Demek ki hala güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu noktaları bulabiliyoruz. Bu sadece Türkiye için değil hem İslam alemi hem de dünya için çok önemli bir adımdı. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanımıza da emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz."

Derbent ilçesine kayak merkezi yapıldığına dikkati çeken Usta, "Tabii buranın bir turizm alanı olarak ilan edilmesi gerekiyordu. Bunun için de çok ayrıntılı incelemeler ve çalışmalar yapıldı. Bu noktada da son aşamaya gelindi. Başbakanlıktan imzamız çıktı ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderildi. Kısa süre içinde büyükşehir ve Derbent Belediyesi işbirliğiyle Konya'ya bir kayak merkezi kazandırılacak. Bu da şehrimize turizm ve ekonomik anlamda katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

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