AK Parti Konya Milletvekili Recep Konuk Beyşehir'de

KONYA (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili ve Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Beyşehir’de çiftçiler ve partililerle bir araya geldi.

Konuk, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde seçim çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin AK Parti iktidarlarında çok iyi bir kalkınma süreci yaşadığını söyledi.

Son 16 yılda büyüyen Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesiyle çok daha hızlı büyüyeceğini dile getiren Konuk, şunları kaydetti:

"Biz tarihte cihan devletleri kurmuş bir milletin evlatlarıyız, çocuklarıyız. Osmanlı dünyaya hakim oldu, dünyayı yönetti. Biz Selçukluların torunlarıyız, biz Göktürklerin, Uygurların, Peçeneklerin torunlarıyız. Biz onların evlatlarıyız. Biz o tarihteki ihtişamlı günlerimize tekrar dönebilmek adına sistemde bir değişikliğe gitmeye ihtiyaç duyduk. Bugün yeni bir sistem kuruyoruz ama gelin görün ki bir tarafta 2023, 2053, 2071 gibi hedef ve vizyon ortaya bir koyan bir anlayış var. Bunlara ulaşmak için aranan çareler var, yeni çizilen rotalar var, diğer tarafta 'geriye dönelim' var. İşte bu seçimler bu anlamda çok değerli ve kıymetli."

Toplantıya, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da katıldı.

Konuk, ilçedeki programı kapsamında Beyşehir Belediye Başkanı Özaltun'u da makamında ziyaret etti. Özaltun, ziyaretinden Konuk'a ilçeyi yansıtan bir tablo hediye etti.