AK Parti Konya Milletvekili Erdoğan:

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Türkiye'ye yönelik tehditleri canları pahasına yok etmeye yeminli şehitlere borçlu olduklarını belirterek, bunun için daha çok çalışmalı ve ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaları gerektiğini söyledi.

Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in yedi düvele karşı destan yazdığını söyledi.

Binlerce terörist etkisiz hale getirilip, köyler, tepeler, beldeler bir bir ele geçirilir ve Afrin bir hilal gibi kuşatılırken hedefe her gün biraz daha yaklaşıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Düğüne gidiyoruz diyerek vatanımızı korumaya, bölgeye huzur getirmeye giden vatan evlatlarımızdan şehadet şerbetini içen kahramanlarımıza rahmet, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Allah güçlerini artırsın, muvaffak ve muzaffer olacağımız günleri tez vakitte nasip eylesin. Ülkemizi olan tehditleri, her nerede ve her kim olursa olsun, canları pahasına yok etmeye yeminli olan şehitlerimize borcumuz var, daha çok çalışmalı ve ülkemizi en iyi yerlere getirebilmek için elimizden gelenin daha fazlasını yapmalıyız."

Erdoğan, partilerinin 6. Olağan Konya İl Kongresinin büyük bir coşku ile yapıldığını da belirterek, şunları kaydetti:

"Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın teşrifleriyle bir bayram havasında ve büyük bir coşku içinde 6. Olağan İl Kongremizi icra ettik. Teşkilatımız, şehrimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hasan Angı Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize muvaffakiyetler temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarımızda görev üstlenmiş tüm dava arkadaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. AK Parti, ilk günkü sevgi, bağlılık ve aşkla çalışanların, davasına sahip çıkanların partisidir."

Erdoğan’a basın toplantısında, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Çiftçi ve Ayşe Hümeyra Eldek eşlik etti.