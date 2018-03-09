Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu
Kadınlar İstiklal Marşı’nı işaret diliyle...
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
"Acıgöl Okuyor Kampanyası" Etkinlikleri Başladı
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’ Dedi
Üniversite Öğrencileri ‘Çocuk İstismarına Hayır’...
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim aldı
Talihli Deniz Turgut, otomobilini teslim...
Nevşehir’de 2 günde 40 bin 908 lira trafik cezası kesildi
2 günde 40 bin 908...
banner254

AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, Halkapınar'da

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Halkapınar ilçesini ziyaret etti.Davutoğlu ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı, ilçe girişinde Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurun,...

09 Mart 2018 Cuma 14:05
AK Parti Konya Milletvekili Davutoğlu, Halkapınar'da
banner230

KONYA (AA) - AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Halkapınar ilçesini ziyaret etti.

Davutoğlu ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı, ilçe girişinde Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurun, partililer ve vatandaşlar tarafından karşıladı.

Daha sonra Halkapınar Hal Meydanı'na giden Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Halkapınar'da olmaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Davutoğlu, AK Parti iktidarları döneminde Halkapınar'a vaat edilen tüm projelerin gerçekleştiğini görmenin haklı gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ardından vatandaşlarla sohbet eden Davutoğlu, gençlerle fotoğraf çektirdi.

AK Parti Halkapınar İlçe Başkanlığına yeni seçilen Mehmet Kurun'u makamında ziyaret eden Davutoğlu, Kurun'a yeni görevinde başarılar diledi.

Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar da Davutoğlu'na İvriz Kaya Anıtı işlemeli fayans tablo hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Konya Milletvekili Ve Eski Başbakan Ahmet DavutoğluHalkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardarİlçe Başkanı Mehmet Kurun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim