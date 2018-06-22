AK Parti Konya milletvekili adayı Sürücü'nün Derbent ziyareti

KONYA (AA) - AK Parti Konya milletvekili adayı Ali Sürücü, seçim çalışmalarını Derbent ilçesinde sürdürdü.

Sürücü, kendisine eşlik eden Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman, AK Parti Derbent İlçe Başkanı Musa Akgün ve ilçe teşkilatı mensuplarıyla birlikte ilçede bulunan esnafları ziyaret etti.

Sürücü, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaparak, ziyaret ettiği esnaflar ile yolda karşılaştıkları vatandaşlardan destek istedi.

Sürücü, ülkenin istikrarı ve istikbali için 24 Haziran seçiminin çok önemli olduğunu, cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile birlikte yeni dönemin Türkiye için daha güzel günler anlamı taşıdığını kaydetti.