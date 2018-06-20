AK Parti Konya milletvekili adayı Samancı seçmenlerle buluştu

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve AK Parti Konya milletvekili adayı Gülay Samancı Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi ile ilçeye bağlı Üstünler, Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde ziyaretlerde bulundu.

Akış ve Samancı ile Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi ile ilçeye bağlı Üstünler, Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla sohbet etti.

Akış, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yıkacağız, yaptırmayacağız, kapatacağız, iptal edeceğiz, eskiye döneceğiz" diyenlere inat Türkiye'yi nasıl daha fazla büyüteceklerini vatandaşlara anlattıklarını söyledi.

Millete ve şehirlere kazandırdıklarının en büyük referans olduğunu belirten Akış, şöyle devam etti:

"İddiamız Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek. İcraatımız, geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3 buçuk kat büyütmüş olmamızdır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'yi iki kat daha büyüttüğümüzde Allah'ın izniyle ülkemizi, dünyadaki ilk 10 ülke arasına sokma hedefine ulaşıyoruz. Yeter ki milletimizin desteği bizimle olsun. Bizim işimiz Türkiye'ye eser kazandırmaktır. İnanıyoruz ki, milletimiz 16 yıldır olduğu gibi laf üretene değil icraat üretene bakacaktır. Milletimiz, Türkiye'nin yaşadığı değişimin, dönüşümün ve katettiği mesafenin büyüklüğünün en yakın şahitleridir. 24 Haziran seçimleri Türkiye için yeni bir başlangıç olacak."

Samancı ise 24 Haziran seçimlerinde her zaman olduğu gibi Beyşehirliler'den yine büyük bir destek beklediklerini ifade etti.



