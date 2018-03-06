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AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan teşekkür mesajı

KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından mesaj yayımladı.Angı, yaptığı yazılı açıklamada, göreve gelir gelmez vakit kaybetmeden çalışmaya başladıklarını belirtti.Bu kapsamda...

06 Mart 2018 Salı 15:41
AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan teşekkür mesajı
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KONYA (AA) - AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nin ardından mesaj yayımladı.

Angı, yaptığı yazılı açıklamada, göreve gelir gelmez vakit kaybetmeden çalışmaya başladıklarını belirtti.

Bu kapsamda tüm ilçelerdeki kongreleri tamamladıklarını aktaran Angı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta sonu Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın teşrifleriyle büyük bir coşku içinde 6. Olağan İl Kongremizi icra ettik. Kongremiz şehrimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Kongre hazırlıklarında emeği geçen başta gençlik kolları üyelerimize, emniyet mensuplarımıza, İlçe Seçim Kurulu görevlilerine ve basınımıza gösterdikleri yakın ilgi ve alaka sebebiyle şükranlarımı sunarım."

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Konya 6. Olağan İl KongresiHasan AngıKonya
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