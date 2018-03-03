AK Parti Konya 6. Olağan İl Kongresi

KONYA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer." dedi.

Yıldırım, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde, Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik'in karadan ve havadan büyük ve başarılı operasyon yürüttüğünü bildirdi.

Güvenlik güçlerinin hiçbir sivilin zarar görmemesi için çok dikkat ettiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu'na ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir; bugün Afrin yarın bir başka yer. Nerede bu ülkenin sınırlarına, bu milletin can ve mal güvenliğine, toprak bütünlüğümüze yönelik bir tehdit olursa orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz."

Suriye'de, Irak'ta yaşayan mazlum insanların bu örgütlerden çok çektiğini vurgulayan Yıldırım, hem Türkiye'nin güvenliğini sağlamak hem de o bölgede yaşayan mazlumların hakkını, hukukunu temin etmek için bu operasyonların yapıldığının altını çizdi.

Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu operasyonlar, bu mücadele aslında, Avrupa'nın da barışı içindir, dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle iş birliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmaya ve acılara mahkum etmeye çalışıyorlar. Meşru bir devlet, terör örgütleriyle iş birliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır. Türkiye olarak bölgemizde barış ve huzurun hakim olmasını istiyoruz. Kan ve gözyaşı sona ersin istiyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcıları olsun. Bilsinler ki 81 milyon vatan evladının duaları onlarla beraberdir. Birliğimiz daim olsun."

- "AK Parti ve MHP 'Yenikapı ruhu'na sahip çıktı"

Referandum kampanyasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatırken siyasi yapıda, siyaset anlayışında önemli değişiklikler olacağını söylediklerini aktaran Yıldırım, bu değişikliklerin Türkiye demokrasisini daha da güçlendireceğini belirtti.

Yıldırım, "Milli iradenin güçlü bir şekilde yönetime yansımasına vesile olacak demiştik. Seçmen birbirine daha da yakınlaşacak demiştik. Partiler arasında ittifaklar gerçekleşecek demiştik. Bu durumdan ülke kazanacak, millet kazanacak, ülkede istikrar ve güven kalıcı hale gelecek. Şimdi bunlar bir bir gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP'nin "Yenikapı ruhu"na sahip çıktığını ve birlikte 2019 seçimlerine gitmeye karar verdiğini anımsatan Yıldırım, "Mesele memleketse gerisi teferruattır. İnşallah Cumhur İttifakı ile genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız." dedi.

Seçim ittifakını düzenleyen kanun teklifini TBMM'ye verdiklerini, bu ittifak çalışmalarını yasal zemine kavuşturacaklarını dile getiren Yıldırım, barajın, iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yapılacağını dolayısıyla da geçmiş dönemde gizli kapaklı yapılan ittifaklara artık ihtiyaç olmayacağını belirtti.

Yıldırım, şeffaf ve meşru olarak bir araya gelen partilerin seçime birlikte gideceklerini söyledi.

- "14 direkli çadır ittifakını kimler kurdu"

Ana muhalefet partisinin her zaman olduğu gibi buna da itiraz ettiğini, "Bu bir koalisyondur" dediklerini aktaran Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın. Kapı kapı dolaşarak gizli kapaklı ittifak yapan kimdi? Bunlardı. 14 direkli çadır ittifakını kimler kurdu? Bunlar kurdu. Çatı adayını kimler getirdi? Bunlar getirdi. 16 Nisan halk oylamasına ne kadar millet düşmanı varsa birlikte 'Hayır' cephesini kurmaya çalışan siz değil miydiniz? 'Bizim evde oyların yarısı CHP'ye, diğer yarısı HDP'ye' diyen senin genel başkan yardımcın değil miydi? Şimdi artık her şey meşru, şeffaf. Partiler bir araya gelecek, seçime birlikte gidecek. Olay bu kadar açık ve nettir."

Konyalıların, "Sen ağa, ben ağa, inekleri kim sağa." şeklinde bir sözünün olduğunu aktaran Yıldırım, "Geçmiş dönemde iktidar olanlar, siyasetçiler hizmet edeceğine millete ağalık ettiler. Biz ne dedik? Ağa olan millettir, hizmet eden devlettir, iktidardır. 16 yıl boyunca AK Parti kadroları millete hizmet için gece gündüz çalıştı, Türkiye'yi büyüttük, büyümeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)