AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker Ürgüp'te

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki heyetle, Ürgüp Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya gelen Şeker, çalışmalar hakkında Başkan Yıldız'dan bilgi aldı.

Daha sonra, ilçede tamamlanan yatırım alanlarını gezen Şeker, tarihi Hacı Mustafa Ağa Camisi'nde belediye tarafından yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Başkan Yıldız, Şeker'e ziyaretinin anısına yöreye özgü el dokuma seccade hediye etti.