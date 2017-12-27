Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker Ürgüp'te

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki heyetle, Ürgüp Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı...

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:29
AK Parti Kocaeli Milletvekili Şeker Ürgüp'te
banner230

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İlyas Şeker, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve beraberindeki heyetle, Ürgüp Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fahri Yıldız ve Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya gelen Şeker, çalışmalar hakkında Başkan Yıldız'dan bilgi aldı.

Daha sonra, ilçede tamamlanan yatırım alanlarını gezen Şeker, tarihi Hacı Mustafa Ağa Camisi'nde belediye tarafından yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Başkan Yıldız, Şeker'e ziyaretinin anısına yöreye özgü el dokuma seccade hediye etti.

Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ve Kocaeli Milletvekili İlyas ŞekerFahri Yıldız Ürgüp Belediye BaşkanıNevşehirÜrgüp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim