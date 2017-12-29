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AK Parti Kızılcahamam Meclis Danışma Toplantısı

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığının aralık ayı Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.Kızılcahamam Belediye Nikah Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İlçe Başkanı Süleyman...

29 Aralık 2017 Cuma 22:08
AK Parti Kızılcahamam Meclis Danışma Toplantısı
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ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığının aralık ayı Danışma Meclis Toplantısı yapıldı.

Kızılcahamam Belediye Nikah Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, İlçe Başkanı Süleyman Acar ve yönetimine başarı diledi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney de, toplantıda belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Toplantıya, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Edip Balcı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhitin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar ve partililer katıldı.

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AnkaraKızılcahamamMeclis Danışma Toplantısı
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