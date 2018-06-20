AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatından 104 köye ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, beraberindeki parti teşkilatı ile 104 köye ziyaret gerçekleştirdi.
Acar, yaptığı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle Ankara 2. Bölge milletvekili adayları ve partililerle ilçede çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
"104 köyümüzü gezerek ilçe merkezimizde girmedik ev bırakmadık." diyen Acar, esnaf ile de tek tek görüştüklerini dile getirdi.
Ziyaretlere Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'in de katıldığını ifade eden Acar, vatandaşlara projeleri anlatarak, seçimde oy istediklerini belirtti.