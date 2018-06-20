AK Parti Kızılcahamam İlçe Teşkilatından 104 köye ziyaret

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, beraberindeki parti teşkilatı ile 104 köye ziyaret gerçekleştirdi.Acar, yaptığı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle Ankara...