AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı'ndan iftar

ANKARA (AA) - AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığı tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen iftarda, mayıs ayı İlçe Danışma Meclis Toplantısı da yapıldı.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, iftarda yaptığı konuşmada, her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını söyledi.

İl Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay da çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ise "Ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğu içindeyiz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar da iftara katılanlara teşekkür ederek, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İftara, çok sayıda partili katıldı.