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AK Parti Kırşehir Milletvekili Çetinkaya'dan okul ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, bazı okulları ziyaret etti. Çetinkaya, Kırşehir Durdu Muzaffer Marşap Kız Anadolu İmam Hatip, Abdülkadir Özcan Proje İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler liselerini ziyaret ederek,...

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:09
AK Parti Kırşehir Milletvekili Çetinkaya'dan okul ziyareti
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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, bazı okulları ziyaret etti.

Çetinkaya, Kırşehir Durdu Muzaffer Marşap Kız Anadolu İmam Hatip, Abdülkadir Özcan Proje İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler liselerini ziyaret ederek, yöneticilerden okulların genel durumu, eksiklikleri, sorunları ve eğitim öğretim konusu hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle de sohbet eden Çetinkaya, üniversiteye hazırlanan öğrencilere, "Üniversite hayallerinizi gerçekleştirmeniz için daha fazla gayret göstermelisiniz. Hedeflerinize ulaşmak istiyorsanız, kendinize ve topluma faydalı birer birey olmak istiyorsanız çok çalışmalısınız. Elinizdeki imkanları iyi kullanarak, başarıya doğru koşmalısınız." tavsiyelerinde bulundu.

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Kırşehir
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