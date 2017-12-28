AK Parti Kırşehir Milletvekili Arslan'dan ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Kırşehir Özel İdaresini ziyaret ederek brifing aldı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Arslan'ın ziyarette projeler ve yatırımlar hakkında bilgi aldığı belirtilerek, 2018 yılında da yapımı devam edecek yatırımlar ve hizmetlerin değerlendirildiği vurgulandı.

Ziyarette, İl Özel İdare Genel Sekreteri Bektaş Aydoğan, Genel Sekreter Yardımcıları Kurtuluş Yılmaz ve Alptekin Demir ile birim müdürlerinin hazır bulunduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, kent genelinde, köy, kasaba ve ilçelerde yapılan hizmetler ile vatandaşların refahı ve daha yaşanabilirliği için çalıştıklarını belirterek, ihtiyaçların belirlendiği alanlarda kısa sürede çözümler üretildiğini aktardı.



