AK Parti Kırşehir milletvekili adaylarından ilçe ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan, seçim çalışmaları kapsamında ilçe ziyaretleri ve mahalle toplantıları gerçekleştirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Akpınar, Mucur ve Kaman ilçelerinde pazar yeri ve caddelerdeki esnafları ziyaret eden Kendirli ve Erkan, vatandaşlardan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kendirli, esnaf ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerde Kırşehir'den en büyük desteği vermenin bir vefa borcu olduğunu aktardı.

Kendirli, "Biz bunu sağlamak için var gücümüzle çalışacağız ve en yüksek oy oranlarından birisiyle Kırşehir'i en iyi şekilde 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erkan ise, 24 Haziran'da herkese ciddi sorumluluk düştüğünü ve bu seçimlerin telafisi olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Allah'ın izniyle seçim çalışmalarımız boyunca vatandaşlarımızdan gelen talepleri, istekleri, sıkıntıları dinliyor, bunları çözüme ulaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Ziyaretlerimizde vatandaşlık görevini yerine getirerek, oyumuzun ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. 24 Haziran'da herkese ciddi sorumluluk düşüyor. Bu seçimlerin telafisi olmaz. Türkiye 24 Haziran'dan itibaren yeni bir yönetim modeline geçecek. Bu anlamda tarihi bir seçim bizleri bekliyor. Kimsenin bu seçimlerde şahsiyet yapma, duygusal davranma gibi bir hakkı yok. Cumhurbaşkanımız şer odakları ile mücadele ederken, her AK Parti sevdalısı bu bilinç ve değerlere uygun olarak hareket etmek zorundadır."