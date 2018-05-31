AK Parti Kırşehir milletvekili adaylarından esnaf ziyareti

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretleri ve mahalle toplantıları gerçekleştirdi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Terme Caddesi esnafını ziyaret eden Kendirli ve Erkan, burada esnafların taleplerini alarak, dua ve desteklerini istediler.

Bağbaşı Mahallesi'nde yapılan mahalle toplantısında konuşan Kendirli, seçimlerden zaferle çıkmadaki en önemli etkenlerden birinin esnaf ve vatandaşlarla yapılan istişareler olduğunu dile getirdi.

24 Haziran'da yapılacak genel seçimlerin, Türkiye'nin geleceği için çok önem arz ettiğini aktaran Kendirli, şöyle konuştu:

"Ülkenin huzuru ve istikrarı her şeyden önde geliyor. AK Parti’nin 16 yılda Türkiye’de büyük hizmetlere imza attı. Vatandaşımız 16 yıl boyunca AK Parti iktidarlarıyla birlikte büyük kazanımlar elde etti. Ülkemiz hızla kaosa sürüklenmek isteniyor. Vatandaşlarımız Türkiye’nin huzuru, refahı ve istikrarı için mutlaka AK Parti’nin tek başına iktidar olması gerektiğine ve Kırşehir’de 2 milletvekilinin meclise gönderilmesi gerektiğine de inanıyorlar. İnşallah onların desteği ile güçlü bir meclis ve iktidar ile şehre ve ülkeye daha iyi hizmetler edeceğiz."

Erkan ise, "Şu anda Türkiye’nin geleceği söz konusu. Gelecek nesiller, Türkiye’nin bütünlüğü, kalkınması ve gelişmesi, bağımsızlığı, özgürlüğü için 16 yıl boyunca mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Biz bunun için sizlerin yanındayız ve heyecanımızı buradan alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek hizmetlere imza atmak için elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarak, gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.