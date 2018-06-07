AK Parti Kırşehir milletvekili adayları mahalle toplantıları yaptı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan, mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini ve yapmayı planladıkları hizmetleri anlattı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kendirli ve Erkan, kent merkezindeki farklı mahallelerde seçim çalışmalarını sürdürdü.

Kendirli, ziyaretlerin ardından yaptığı konuşmada, bu seçimde Cumhurbaşkanı ve parlamentonun ayrı ayrı belirleneceğini ifade ederek, sıkıntıları gidermek için mücadele verdiklerini belirtti.

Kendirli, "Unutmayalım tek kanatlı kuş uçmaz. Kırşehir’in iki milletvekili var. Eğer Necmettin bey ile birlikte seçilirsek şehrimiz adına kurduğumuz çok özel ve güzel projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Necmettin Erkan da Ankara'da görev yaptığı kurumlarda hep Kırşehir için çalıştığını dile getirerek, eski Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü iken de Ahilikle ilgili çalışmalara destek verdiğini aktardı.

Tecrübelerini Kırşehir için aktarmayı arzu ettiğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Şehrim için bu zamana kadar verdiğim mücadeleyi şimdi bu ilin vekili olarak vermek istiyorum. Bürokraside edinmiş olduğum tecrübeleri sizlere hizmet olarak aktarmak istiyorum ve bunun için bu göreve talibim. Bu seçim her zamankinden farklı bir seçim. Biz normal bir seçime girmiyoruz. Partiler olarak seçime girmiyoruz karşımızdaki AB, Amerika, İsrail’dir."



