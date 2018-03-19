AK Parti Kırşehir İl Başkanlığından huzur evine ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, AK Parti yöneticileri Kırşehir Huzurevi'ni ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sosyal Politikalar Başkanı Kenan Yağmur ve beraberindeki heyet, huzur evindeki yaşlılar ile görüşerek, istek ve taleplerini aldı.

Ziyaretin ardından konuşan Yağmur, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışı ile hareket ettiğini, devletin şefkat ve merhamet elini yaşlılar başta olmak üzere herkese uzattığını dile getirdi.

Hayatlarını, emeklerini, ailesine, milletine, ülkesine adamış yaşlılara yardım etmenin herkes için toplumsal bir görev olduğunu ifade eden Yağmur, şunları kaydetti:

"Ne mutlu ki millet olarak, yaşlılarımıza hürmet ve sevgi beslemeyi, onlara hizmet etmeyi, onlarla dayanışma içinde olmayı erdem sayan bir geleneğin mensubuyuz. Bu geleneğin, bu kültürün, bu anlayışın sürdürülmesi, hem aile bağlarımızın, hem toplumsal dokumuzun, hem de geleceğimizin muhafazası bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Unutmayalım ki, yaşlı insanlarımız, milletimizin belleğidir. Onlar, dün ile bugün arasında köprü vazifesi gören, geçmişte elde ettikleri tecrübelerle geleceğimize ışık tutuyorlar. Genç nesillerimiz, sadece yılın belli günlerinde değil, yılın tamamında yaşlılarımıza hürmet göstermelerini, onlardan ilgiyi esirgememelerini özellikle hatırlatıyoruz."