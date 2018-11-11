KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları İl Danışma Meclis Toplantısı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeleri Mustafa Burak Altınsoy ve Oğuzhan Cevat Emre, AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, ilçe gençlik kolları başkanları ve çok sayıda parti üyesi katıldı.

Toplantıda konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Aslan, AK Parti teşkilatlarının birlik ve beraberliklerinin her zaman sürdüğünü, il danışma toplantıları ile tüm teşkilat üyelerinin her zaman görüş ve fikirlerini aldıklarını söyledi.

AK Parti'nin kadın ve gençlere her zaman ayrı bir önem verdiğini ve onlara yönelik çok sayıda proje hayata geçirdiğini hatırlatan milletvekili Kendirli de AK Parti'nin her teşkilatının birer okul olarak görülmesi gerektiğini, gençlik kollarından başlayan birçok kişinin partide üst düzey görevlere geldiğini aktardı.

Belediye Başkanı Bahçeci ise Kırşehir'e vizyon katarak yeni bir kent oluşturduklarını vurgulayarak, millete hizmet etmek için ellerinden geleni yaptıklarını, kentte ulaşmadıkları mahalle, sokak cadde kalmadığını ve her kesimden vatandaşın talep, görüşlerini önemsediklerini anlattı.

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyeleri Altınsoy ve Emre'nin de birer konuşma yaptığı toplantıda, Kırşehir Gençlik Kolları'nın faaliyetlerinin bulunduğu slayt gösterisi sunuldu.