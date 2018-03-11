AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Akkuş'tan ziyaret

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Akkuş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın'ı ziyaret etti.

AK Parti Kırşehir Gençlik Kolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Akkuş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Boynukalın ile görüşerek, hazırladıkları projeler ve uygulama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Akkuş, ziyaretin ardından yaptığı konuşmada, "Bakan Yardımcımız Boynukalın'a gençliği yakinen ilgilendiren ve global alanda yükselen bir trend olan e-spor ve Kırşehir’de kurulmasını beklediğimiz e-spor tesisleri, Hirfanlı kampında yapmayı planladığımız Gençlik ve Ahilik Kampı, gençliğin kültürel ve sosyal gelişimi için planladığımız yurt içi ve yurt dışı gezileri hakkında fikirlerimizi ilettik. Kırşehir gençliğine vermiş olduğu desteklerden dolayı Boynukalın'a teşekkür ettik, kendisini Kırşehir'e davet ettik." ifadelerini kullandı.