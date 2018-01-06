AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, tek liste ile gidilen seçimde güven tazeledi.

Aşık Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 6. Olağan İl Kongresine Aslan'ın hazırladığı tek liste ile gidildi. Muzaffer Aslan, 600 delegeden kongreye katılanların tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

Aslan, kongrede yaptığı konuşmada, bu kongrenin AK Parti, Kırşehir ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını dileyerek, mutlu günlerini paylaşan misafirlere teşekkür etti.

Kırşehir teşkilatı kurulduğu günden itibaren içinde bulunmaya gayret ettiğini vurgulayan Aslan, sevinçleri ve kederleri birlikte yaşadıklarını dile getirdi.

Aslan, bu kutlu yürüyüşte 2023 ve 2071 hedefleri için durmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu kutlu yola çıkarken Hazreti Ebubekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hayasını, Hazreti Ali'nin yiğitliğini ve vefasını kılavuz edindik. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız." dedi.

Kongreye, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Fikri Işık, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş, Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecirtaş, AK Parti bölge milletvekilleri ile çok sayıda partili katıldı.