KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki yolumuz her zaman açık olacak. Önümüzde engellerimiz olacak. Çıtayı hep yüksek tuttuk, bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Karaaslan, Aşık Paşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Kırşehir 6. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin bu bereketli topraklara, Anadolu'ya, Türkiye'ye ve tüm mazlumlara hayırlar getirmesini diledi.

Anadolu insanında çok büyük bir AK Parti sevgisi olduğunu belirten Karaaslan, buradaki kongreye katılanların aslında Türkiye'nin geleceğine yön verenler olduğunu vurguladı.

Bu toprakların şehit kanlarıyla sulandığına işaret eden Karaaslan, "Anadolu, ilim ve bilim insanları, ondan da öte gönül insanları yetiştirmiştir. Rahmetli Neşet Ertaş'ın babası Muharrem Ertaş'ın dediği gibi 'Aşk ile çalışan yorulmaz.' Biz aşk ile çalıştık, hiç yorulmadık. Bugün Başbakanımızla birlikte Kırşehir'deyiz. Bundan önce Nevşehir'deydik. Salonlara sığmayan bir coşkuyla karşılandık." diye konuştu.

Bu salonda bulunanların aynı zamanda yeryüzündeki mazlumların hukukunu ve gözyaşlarını gözeten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları olduğunu dile getiren Karaaslan, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ve inanıyoruz ki yolumuz her zaman açık olacak. Önümüzde engellerimiz olacak. Çıtayı hep yüksek tuttuk, bundan sonra da tutmaya devam edeceğiz. Bugün burada ön sıralarda olan kadınların ve kadın kollarımızın Türkiye'nin geleceğine büyük katkısı olacak. Aralarında yetiştiğim, bir okul gibi gördüğüm gençlerimizin, gençlik kollarımızın Türkiye'nin geleceğine çok büyük katkısı olacak."

Kongrede, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Kırşehir İl Başkanı ve kongredeki başkan adayı Muzaffer Aslan da birer konuşma yaptı.