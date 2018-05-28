AK Parti Kırıkkale milletvekili adayları tanıtıldı

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı milletvekili adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Açık Hava Düğün Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan 27. dönem milletvekili adayları, salondaki vatandaşlarca coşkuyla karşılandı.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatının her daim seçim hazır olduğunu söyledi.

Salondaki coşkunun da seçime hazır olduklarının göstergesi olduğunu ifade eden Dağdelen, şunları kaydetti:

"İnşallah 24 Haziran'de Kırıkkale'nin 3 milletvekilini de partimizden seçim Ankara'ya göndereceğiz. Vakit icraat vakti, vakit Kırıkkale vakti. AK Parti'nin Kırıkkale'ye yaptığı hizmetleri herkes biliyor. Kırıkkale'ye son 15 yılda 10,21 milyar lira yatırım yapılmış. Bugün alnımız ak bir şekilde geziyorsak, bunun için milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Teşkilat olarak sandık bazlı bir çalışma başlattık. Kırıkkale merkezde 41 okul var ve biz 41 çalışma gurubu oluşturduk. Kapı kapı geziyoruz. İnşallah 24 Haziran'a kadar çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız."

Toplantıda daha sonra AK Parti milletvekili adayları Ramazan Can, Bayram Salim Bozdemir ve Mustafa Arslan tanıtıldı.