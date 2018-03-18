AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, "Afrin'de Türkiye'nin en büyük kamburu olan PKK ve uzantıları bundan sonra muvaffak olamayacaktır." dedi.

Kayseri'de, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehit yakınları için düzenlenen program sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Yıldız, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü vesilesiyle şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldiklerini söyledi.



Böyle şanlı bir günde Afrin'den gelen haberlerin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bize bugün güzel bir haber paylaştı. Mehmetçiklerimiz sivilleri kendilerine kalkan yapmaktan çekinmeye teröristlerin kaçtığı bir ortamda Afrin'e girildi ve Türk bayrağı göndere çekildi. Bugün o haberi de sevinerek aldık. Afrin kent merkezinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatın etkisiyle iyi bir duruma gelinildi. Bitti mi ? Hayır. başlayıp devam eden bir süreç ama sivillerin arasında şehri terk eden teröristlerinde olduğunu görüyoruz. Dün ve önceki gün hem sosyal medyada hemde basına bazı görüntüler yansıdı. Orada algı operasyonu yapmak isteyenler suç üstü kameralara yakalandı. Sivillerin aracını yakanlar, onları kurşunlayanlar, onları bombalayanların bu görüntülerle beraber bir yere kaçamayacaklarını bir kez daha gördük. Çünkü bu iletişim dünyasında hiç kimsenin bu mana bir birini aldatamayacağını görüntülerle beraber ortaya koyduk."

Türkiye'nin gerçekleştirdiği başarılı harekatla sırtındaki terör kamburundan kurtulmaya doğru yol aldığını ifade eden Yıldız, "Afrin'de artık Türkiye'nin en büyük kamburu olan PKK ve uzantıları bundan sonra muvaffak olamayacaktır. O kamburu hep beraber geleceğimiz adına üzerimizden atacağımızı bir kez daha görmüş oluyoruz. Ben buradan bir kez daha, vatanı, milleti, dini, bayrağı uğruna kendini feda eden şehitlerimizi bir kez daha şükranla, minnetle, rahmetle anıyorum." diye konuştu.