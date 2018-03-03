AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, "Devlet adamlığının her zaman gösteren Devlet bey bu konuda da ülkenin önünü açan bir tutum izlemiştir. 24. dönemdeki yemin krizi dahil, Cumhurbaşkanılığı seçimleri dahil nerede bir sıkıntı varsa bunun önünü açmak için adeta bir sihirli el dokunur gibi hep dokunup sistemin önünü açmıştır." dedi.



Milletvekili Tamer "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında AK Parti İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu hafta itibariyle mecliste önemli bir yasayı görüşeceklerini, yasanın salı günü itibariyle de meclise geleceğini belirtti.

Bu çalışmalarda MHP'nin kendilerine önemli destek verdiğini ifade eden Tamer, şunları kaydetti:

- Bahçeli devlet adamı

"Allah razı olsun MHP ve Sayın Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den hepsine teşekkür ediyorum. Devlet adamlığının her zaman gösteren Devlet bey bu konuda da ülkenin önünü açan bir tutum izlemiştir. 24. dönemdeki yemin krizi dahil, Cumhurbaşkanılığı seçimleri dahil nerede bir sıkıntı varsa bunun önünü açmak için adeta bir sihirli el dokunur gibi hep dokunup sistemin önünü açmıştır. Daha yere basan bir yönetim tarzının benimsenmesi için başkanlık sistemine de destek verdi."

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği "Zeytin Dalı Harekatı"nın başarı ile devam ettiğini aktaran Tamer, "Türk milletini diğer kabile devletlerine kimse benzetmesin buna yeltenmesin. Karşılarında kahraman mehmetçiği bulurlar. Türkler tarih boyunca vatan, bayrak, sancak uğruna canlarını seve seve feda etmişlerdir. Bu harekat kısa sürede başarı ile tamamlanacağını tahmin ediyorum. Daha sonra Türkiye'ye gelebilecek terörist faaliyetleri engellemek için bu harekatlar başka yerlerde de devam edecektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum." diye konuştu.

- Kayseri'ye yatırımlar

AK Parti hükumetlerinin geçmişten günümüze Kayseri'ye olan yatırımlarının devam ettiğini anımsatan Tamer, önümüzdeki süreçte hızlı tren projesinin hayata geçirileceğini, mevcut havalimanında genişletme çalışmaları yapılacağını belirtti.

- Şehir Hastanesinin açılışı

Sağlık alanın da ise şehir hastanesinin tamamlandığını ve bir kaç ay içerisinde içerisine taşınılacağını anlatan Tamer, şöyle devam etti:

"Şehir hastanemiz büyük ihtimal 6 Mayıs tarihinde sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımı ile açılışını yapmış olacağız. Tabi sağlık alanında sadece bu gelişmeler yok. Mevcut hastanemiz acil kısmı hariç yıkılacak ve yerine 300 yataklı modern bir devlet hastanesi aynı yere yapılacak. Arta kalan arsada yeşil alan olacak başka hiçbir yere verilmeyecek. Ayrıca İLDEM bölgesine de 400 yataklı bir devlet hastanesin yapılacak. Her iki hastanenin de projeleri tamamlandı ihale aşamasına geçildi. İhaleleri olur olmaz kısa sürede buralarda vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak."







