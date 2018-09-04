AK Parti Kayseri Milletvekili Elitaş'ın acı günü

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın teyzesi Muzaffer Öz (86) vefat etti.

Öz'ün cenazesi, öğle namazına müteakip Cami Kebir Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Öz'ün yakınları, Vali Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş ve İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile çok sayıda vatandaş katıldı.