AK Parti Karaman milletvekili adayları seçim çalışmaları

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman milletvekilleri adayları, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçeleri ile köylerinde seçim çalışmalarını sürdürdü

Milletvekili adayları, Recep Şeker, Selman Oğuzhan Eser ve Hüseyin Mutlu, Ermenek, Sarıveliler, Başyayla ilçeleri ile köylerini tek tek gezerek projelerini anlatıp destek istediler.

Çalışmaları değerlendiren milletvekili adayı Selman Oğuzhan Eser çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.

Taşeli diye adlandırılan bu bölgede kendilerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Eser, şunları kaydetti:

"Biz Taşeli bölgesinin ve insanının sorunlarını biliyoruz. AK Parti iktidarları döneminde bölgeye yapılan hizmetler, yapacağımız hizmetlerin bir referansı. Vatandaşımız da bunu biliyor ve gezdiğimiz yerlerde bize iletiyorlar. Projelerimizi, bu seçimin neden bu kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Durmak yok, yola devam. Her geçen gün Karaman'da 3 milletvekilliğini kazanacağımıza inancımız, vatandaşların ilgisini gördükçe artıyor."



