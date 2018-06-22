AK Parti Karaman milletvekili adayı Mutlu'nun esnaf ziyareti

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman milletvekili adayı Hüseyin Mutlu, sanayi esnafını ziyaret etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Yeni Sanayi Sitesini ziyaret eden Mutlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yükselen bir ekonomi trendinde olduğunu söyledi.

Ekonomin önemli ayaklarından olan çalışma hayatına ilişkin birçok düzenleme ile iyileştirmeler yapıldığını, taşeronda yapılan düzenlemeler ile işçilerin aynı işlerine kadro güvencesi ile devam ettiklerini ifade eden Mutlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca kıdem tazminatı konusunda da işçileri koruyan yeni bir düzenlemenin çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar neticesinde işçilerin kıdem konusu hiçbir mahkemeye konu olmadan çözüme kavuşacak ve çalışanlar haklarını almış olacak. Ülkemiz yasal düzenlemeler ile yeni bir döneme geçti. Bu süreçlerde aksaklıklar ya da gecikmeler yaşanmaması için AK Parti'yi yeniden iktidara getirerek huzur ve istikrar ortamına katkıda bulunalım."