AK Parti Karaman milletvekili adayı Eser'in seçim çalışması

KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman milletvekili adayı Selman Oğuzhan Eser, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaları değerlendiren Eser, AK Parti olarak seçim yasaklarının başlamasına kadar sahada olacaklarını, sıkmadık el bırakmayacaklarını söyledi.

İlk günkü heyecanla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Eser, şöyle konuştu:

"Bu şehrin insanını seviyorum. Onlara milletvekili olarak hizmet etmek inşallah ayrı bir mutluluk olacak. Tempolu bir çalışma yaptık. Ev ev, köy köy gezdik. insanlarımıza yaptıklarımızı, projelerimizi anlattık. Gördüğümüz ilgi umutlarımızı daha da arttırdı. İnşallah Karaman 24 Haziran’da istikrara ve güvene devam diyecek."