KARAMAN (AA) - AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadın kollarımız 4,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütü. Ana muhalefet partisinin sayısı bizim kadın kolları üye sayımızdan çok daha düşük." dedi.



Çam, Yunus Emre Konferans Salonu'nda AK Parti Karaman Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde, partisinin milletle el ele yürüyüşünde, kadın kollarının emeği ve dualarının olduğunu söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi kadın örgütlerinin olduğu bir ortamda, kadınlara karşı şiddeti mazur gören ifadelerde bulunduğunu aktaran Çam, şöyle konuştu:



"Şiddeti hak gören bu sözler sizce siyaset yapmak mıdır? Biz yapılanları söylenenleri, söylemleri unutan bir kadın örgütü değiliz ve bunun peşinde olacağımızı söyledik. Şu çağrıyı yaptık; gelin dedik CHP Kadın Kollarına, kadına karşı madem böyle bir söylem var ve her fırsatta ayağa kalkıyorsunuz, tepki veriyorsunuz, buyurun sizi davet ediyoruz. Kadına karşı yapılmış bu şiddeti mazur gören ifadelere karşıda kadınlar olarak tek vücut olalım, tepkimizi de beraber verelim dedik. Ama yaklaşık bir ay geçti bu söylemden. Hala bir tepki gelmediğini görüyoruz."



Çam, BM'nin Kudüs kararına da değinerek, şu görüşlere yer verdi:



"Kadın kolları olarak da ABD'nin Kudüs'ü oldu bittiye getirerek, İsrail’in başkenti ilan etmesine karşı dik duruş sergiledik. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile yürütülen diplomasi, Trump'un tüm dünyayı tehditlerine rağmen 172 ülkeden 128'nin oyu ile geçersiz kıldı. 21 Aralık'ta tüm dünya Cumhurbaşkanımızın, 'Dünya beşten büyüktür' sözünü kabul etti. Liderimizin çağrısı ile gelen bu başarıya ana muhalefet partisi lideri, 'Dünyanın en iyi işini yapsanız da bu hükümeti alkışlayacak değiliz' dedi. Biz tüm dünyanın mazlumlarının alkışladıkları bir lidere sahibiz. Onlar alkışlasalar ne alkışlamasalar ne. Liderimiz, kadınlar için 'siyasetin öznesidir' diyor. Bundan aldığımız güç ve omuzlarımdaki yük ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadın kollarımız 4,5 milyon üyesiyle dünyanın en büyük kadın örgütü. Ana muhalefet partisinin sayısı bizim kadın kolları üye sayımızdan çok daha düşük."