AK Parti Kaman seçim bürosu açıldı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Mustafa Kendirli ve Necmettin Erkan, Kaman ilçesinde seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Bir dizi program için Kaman'a gelen milletvekili adayları, pazaryeri ve esnaf ziyaretinin ardından seçim bürosu açılışını yaptı.

Kendirli, burada yaptığı konuşmada, ilçenin her zaman olduğu gibi yine AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğine emin olduklarını belirterek, teşkilat yönetici ve üyelerine gayretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kamanlı olan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın hem Kaman, hem de Kırşehir'e büyük hizmetleri olduğunu dile getiren Kendirli, "Bizim ustamız olan ve Kırşehir siyasi tarihi için unutulmaz izler bırakan Sayın Vekilimiz Mikail Arslan'a sahip çıkan Kaman halkının desteklerini bekliyoruz. Bizler de büyüğümüz, ustamız olan Sayın Mikail Arslan'ın yarım kalan her projesini tamamlayıp Kaman'a hizmetleri devam ettireceğiz." dedi.

Necmettin Erkan ise projelerinden bahsederek Kaman cevizinin markalaşması, pazarlanması ve ihracatı konusunda çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Milletvekili adaylarının açılış ve ziyaret programlarında AK Parti Kaman İlçe Başkanı Necati Çolak ve partililer hazır bulundu.







