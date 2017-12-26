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AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi

- Şaziye Gündoğmuş yeniden başkan seçildi

26 Aralık 2017 Salı 14:19
AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi
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ANKARA (AA) - AK Parti Kahramankazan Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve eşi Meral Ertürk, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Belma Erdoğan, İl Kadın Kolları Başkanı Mualla Varol ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığını AK Parti İl Kadın Kolları Hukuk ve Siyasi İşler Başkanı Elif Yeşim Aras'ın yaptığı kongrede, gündeme alınan maddeler görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kongrenin seçim bölümünde ise tek aday yer aldı. 3 dönemdir İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüten Şaziye Gündoğmuş seçime katılan bütün üyelerin oyunu alarak yeniden seçildi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Belma Erdoğan, kongrede yaptığı konuşmada, yaklaşık 4,5 milyon üyesi olan bir kadın hareketinin mensupları olduklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde yürümekten şeref duyduklarını kaydeden Erdoğan, "Cumhurbaşkanımız o kadar büyük bir insan ki Allah tarafından gönderilmiş, bu ümmetin umudu olan bir insan. Yine Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bir olursak, diri olursak, beraber olursak aşamayacağız engel kalmayacaktır. Kadın kolları olarak da bunu başardığımız inancındayım. Biz erkeklerimize rakip değil onlara omuz vermek için yola çıktık. Biz kadınlar bu görevi sadece siyasi arenada yapmayıp 15 Temmuz'da sokaklara dökülüp özellikle Kahramankazan'da büyük bir mücadele verdik. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, mücadelenin bitmediğini, önlerinde 2019 seçimleri bulunduğunu sözlerine ekledi.

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AK Parti KongreKadın KollarıKahramankazan
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