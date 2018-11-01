AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanlığınca Türk Kızılayının "Kan Ver Hayat Kurtar" projesine destek amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında Eskişehir Valiliği önünde bulunan Kızılay Gezici Kan Bağışı istasyonuna gelen partililer, burada form doldurarak kan bağısında bulundu.

81 ilde eş zamanlı düzenlenen kampanyaya, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve çok sayıda parti mensubu katıldı.

İnsana değer katan projelere destek vermenin önemini vurgulayan İl Başkanı Zihni Çalışkan, "Türk Kızılayı dünyanın neresinde olursa olsun, muhtaç insanların yardımına koşuyor. Onların yaralarını sarıyor. Biz de elimizden geldiğince bu tarz projelere destek vermeye çalışıyoruz." dedi.



İl Kadın Kolları Başkan Özlem Yalçın ise 81 ilde eş zamanlı düzenlenen kan bağışı kampanyasına katıldıkları için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kadın kolları ve tüm teşkilatımıza katılımlarından dolayı teşekkür ederim. İyi günümüzde Kızılaya yaptığımız yardımlar, zor günlerimizde yardım olarak bizlere ve muhtaçlara geri dönmektedir. Kızılay, bu önemli görevi insanlık adına üstlenip hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Kızılayın değerli yönetici ve çalışanları ile hayırsever vatandaşlarımızın Kızılay Haftası'nı kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım."



