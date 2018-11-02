AK Parti Kadın Kollarından kan bağışı

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Kadın Kolları üyeleri, kan bağışında bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadın Kolları İl Başkanı Meryem Düğer ve beraberindeki partililer, Türk Kızılayına kan bağışında bulunmak için bir araya geldi.

Türk Kızılayı Kırşehir Şubesine giden kadınlar, kan bağışında bulunarak, sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

Düğer, kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Kan veren hayat kurtarır. Biz de AK Parti Kırşehir Kadın Kolları olarak, sosyal sorumluluk anlayışıyla kan bağışında bulunduk. Tüm Kırşehirlileri kan bağışında bulunmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.



