ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı, üniversite kapısında ikna odaları kurmak zanneden lümpen Batıcılara rağmen yapmıştır. AK Parti bu tarihi değişimi kadın hakları konusundaki her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ana muhalefete, '411 el kaosa kalktı' manşetleri atan medyaya rağmen başarmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı"na katılarak, partililere hitap etti.

Buradaki konuşmasına, Türkiye'nin 81 vilayeti ve 921 ilçesinde AK Parti çatısı altında görev yapan, ülke ve millet sevdalısı tüm kadınlara teşekkür ederek başlayan Erdoğan, dar-ı bekaya irtihal edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Eğitimi Programı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını 2019 Mart mahalli idareler seçimleri öncesinde düzenlediği bu önemli toplantı serisi dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan, her seferinde yaklaşık 500 kişinin katıldığı bu toplantılarda teşkilatın genel bir röntgenini çektiklerini ve 24 Haziran seçim sonuçlarının genel muhasebesini yaparak eksik ve güçlü yanları tespit etme fırsatı buldukların, bunun yanında sosyal medya kullanımından partinin taşıyıcı sütunu olan kardeşlik hukukuna kadar Mart 2019 seçimleri sürecinde en çok ihtiyaç duyulacak hususlardaki görüşlerini paylaştıklarını bildirdi.

AK Parti'yi 2019 Mart seçimlerinden de ezici zaferle çıkartacak yol haritası ve seçim kampanyası üzerinde fikir teatisinde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, "AK Parti Kadın Kollarımız artık seçim maratonunu başlatmış bulunuyor. Kadın kollarımız birçok birimimizden önce yola revan oldu. Hem aday belirleme aşamalarında hem de seçim çalışmalarında inşallah sizlerin açtığı yoldan yürümeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

- "Kadınlarına taleplerin daima kulak verdik"

Bugüne kadar kadınların taleplerine, beklentilerine ve eleştirilerine daima kulak verdiklerini dile getiren Erdoğan, son 17 yılda Türkiye'nin kadınlarını hayal kırıklığına uğratacak hiçbir adım atmadıklarını, kadınların emeğini, fedakarlığını, samimi mücadelesini daima baş üstünde tutarak çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak şu gerçeği çok iyi biliyoruz, Türkiye'de kadınları görmezden gelen, devre dışı bırakan, potansiyelini ve gücünü heba eden bir siyasetin başarı şansı yoktur. Kadınları dışlayanların, onlara sadece bir vitrin malzemesi, bir dolgu malzemesi olarak bakanların da siyasi akıbeti hüsrandır. Her alanda olduğu gibi siyasette de sahicilik ve samimiyet esastır. Şimdiye kadar bu anlayışla siyasi mücadelemize yön verdik. Hayatımız boyunca hep kadınlarımıza siyaset yolunu açmak, siyasete kadın elinin değmesini sağlamak için çalıştık. Hamdolsun bu mücadelemizde gerçekten önemli başarılara da hep birlikte imza attık."

AK Parti'nin kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasında birilerinin tahayyül dahi edemediği seviyeleri yakaladığına işaret eden Erdoğan, "Kamuda, eğitimde, bürokraside, ticarette kadın en büyük sıçramayı bizim dönemimizde gerçekleştirmiştir. Türkiye'de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı, üniversite kapısında ikna odaları kurmak zanneden lümpen Batıcılara rağmen yapmıştır. AK Parti bu tarihi değişimi kadın hakları konusundaki her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ana muhalefete, '411 el kaosa kalktı' manşetleri atan medyaya rağmen başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk siyasi hayatında kadınları AK Parti kadar vitrine alan, ön plana çıkartan, kadını politikaların merkezine yerleştiren bir başka siyasi hareketin olmadığını vurgulayan Erdoğan, kadın kollarını teşkilatının ayrılmaz bir parçası haline getiren ilk partinin de AK Parti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de parlamentoda kadın milletvekili sayısının 24, kadın temsil oranının 4,4 iken 2007'de bu sayının 50'ye, temsil oranının ise 9,1'e yükseldiğini anımsattı.

Sadece AK Parti sıralarında 24 Haziran seçimlerinde 53 kadının milletvekili olarak oturduğuna işaret eden Erdoğan, "Bunların 46'sı da teşkilattan, yani sizlerin arasından geliyor. Bu bir şeyi gösteriyor, AK Parti teşkilatına bu denli önem veren bir partidir, bu teşkilatta çalışan er veya geç parlamentodaki yerini de alacaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin şu anda biri büyükşehir olmak üzere, toplam 8 kadın belediye başkanı bulunduğunu hatırlatarak "Elbette biz bu sayıları yeterli görmedik, görmüyoruz. Arzumuz bu rakamların nüfusa göre orantılı bir tabloyu yansıtmasıdır. İnşallah bu hedefimizi gerçeğe dönüştürene kadar da durmayacağız. Tabii burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum, nasıl biz ülkemizdeki kadınların meselelerini sahiplenmişsek onlar da AK Parti'yi sahiplendiler, nasıl biz kadınlarımızın hak ettiği konuma gelmesi için mücadele ettiysek onlar da bu davayı zirveye taşımak için mücadele ettiler. Bizim gayret ettiğimiz kadar onlar da kapı kapı dolaşarak bu dava için çaba sarf ettiler." şeklinde konuştu.

AK Parti mührünü asla kazınmayacak bir şekilde Türk siyasetine vuranların kadınlar olduğunu belirten Erdoğan, 17 yıldır Türkiye'de AK Parti'nin hizmet sancağı dalgalanıyorsa bunda en büyük pay sahibinin yine kadınlar olduğunu söyledi.

Oylarıyla, çabalarıyla kendilerine destek veren tüm kadınlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin. AK Parti olarak bizim alameti farikamız yani ayırıcı vasfımız işte şu karşımızdaki manzaradır. Biz dışlayan değil, her kesimden, her meşrepten, her etnik kökenden insanı bünyesinde bulunduran bir partiyiz. Biz kutuplaştırıcı değil, Türkiye'nin tüm renklerini, tüm farklılıklarını kucaklayan bir partiyiz. Biz ayıran, ayrıştıran değil, 81 milyonun her bir ferdini bağrına basan bir partiyiz. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir. AK Parti Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Süryani'si, Sünni'si, Alevi'siyle ülkemizin her bir ferdinin partisidir."

(Sürecek)