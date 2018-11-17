AK Parti Ilgın teşkilatı aday adaylarını tanıttı

KONYA (AA) - AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı, belediye başkanlığı için aday olmak üzere başvuruda bulunanan aday adaylarını tanıttı.

Belediyeye ait Sahib Ata Termal Otel'de düzenlenen toplantı da AK Parti Ilgın teşkilatına, Ilgın Belediye Başkan adayı olmak için başvuruda bulunanlar kamuoyu önüne çıktı.

Aday adayları tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten, belediye başkan adayı olarak başvuruda bulunanların sayısının 13 olduğunu söyledi.

Erten'in konuşmasının ardından 13 aday adayı sırayla kendini tanıttı.



