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AK Parti Ilgın ilçe kongresi sona erdi

KONYA (AA) - AK Parti Ilgın 6. Olağan Kongresinde Ali Erten güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel'in konferans salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla...

30 Aralık 2017 Cumartesi 15:05
AK Parti Ilgın ilçe kongresi sona erdi
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KONYA (AA) - AK Parti Ilgın 6. Olağan Kongresinde Ali Erten güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata Termal Otel'in konferans salonunda gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongrede divan başkanlığına AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir seçildi.

Divan Heyeti'nin seçilmesi ardından protokol konuşmaları yapıldı.

İlçe Başkanı Ali Erten, konuşmasında "Genel merkez tarafından bugün bu emanet tekrar bize verildi. Eğer yarın kutlu emaneti devretmemiz istenirse aynı heyecan ve aynı memnuniyetle başka bir kardeşimize devretmeye hazırız." dedi.

Ilgın'da güzel işler yapıldığını belirten Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan da bundan sonra bu güzel işlere yenilerini eklemek için çalışacaklarını söyledi.

Seçim sonrası yönetim kurulu, Ramazan Özyıldırım, Şahin Türeli, Ahmet Demiray, Bekir Uyar, Kadir Uyanık, Ömer Başdemir, Mehmet Yaka, Mehmet Özdemir, Ramazan Özbay, Ömer Apil, Mustafa Tutar, Hayati Koca, Ali Teker, Mehmet Mert Şahin, Selma Sırca, Necmiye Özçetin, Ömer Emre, Yetkin Çınar, Hidayet Aktaş'tan oluştu.

Kongreye, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Uğur İbrahim Kaleli, AK Parti Konya İl Başkan yardımcısı Kazım Küçükçöğen, bölge sorumlusu Mustafa Gürbüz, il yönetim kurulu üyeleri, Yalçın Oruç, Ahmet Dişli, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

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