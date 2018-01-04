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AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Erten mazbatasını aldı

KONYA (AA) - AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı'na seçilen Ali Erten, mazbatasını aldı. Ilgın Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törende, mazbatasını İlçe Seçim Müdürü Muammer Babur’un alan Erten, burada yaptığı konuşmada,...

04 Ocak 2018 Perşembe 10:44
AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Erten mazbatasını aldı
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KONYA (AA) - AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı'na seçilen Ali Erten, mazbatasını aldı.

Ilgın Seçim Kurulu Başkanlığı'nda düzenlenen törende, mazbatasını İlçe Seçim Müdürü Muammer Babur’un alan Erten, burada yaptığı konuşmada, kongrede ilçe başkanlığına tekrar seçildiğini anımsattı.

Erten, AK Parti Ilgın İlçe Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin ve Ilgın’ın geleceği için çalışacaklarını belirten Erten, "Yeni bir döneme başladık. Bu dönem birlik ve beraberlik dönemi olacak. Gerçekleştirdiğimiz kongrede 2019 yılında yapılacak olan seçimlerin startını vermiştik. Yönetim kurulumuzun görev dağılımından hemen sonra bir yol haritası ile seçim çalışmalarına hemen başlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hedefimize emin adımlarla gideceğiz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun." ifadesini kullandı.

Mazbata törenine, Belediye Başkanı Mehmet Karahan, avukat Mehmet İlbay ve partililer katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ali ErtenIlgınKonya
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